Lockdown nei weekend e zone rosse più rigide: sono le misure su cui il Cts discuterà in un vertice per limitare la circolazione del virus.

Oggi il Cts si riunirà in un vertice per discutere delle nuove misure anti contagio da varare per limitare la diffusione dell’infezione: tra le ipotesi allo studio vi sono l’istituzione di lockdown nei weekend, di zone rosse più rigide e del parametro di 250 casi ogni 100 mila abitanti per entrare automaticamente nella fascia più restrittiva.

Lockdown nei weekend: oggi il vertice del Cts

Sono diverse le piste che potrebbero valutare gli esperti. Quella più drastica prevede una super zona rossa in tutta Italia per tre o quattro settimane con coprifuoco anticipato e spostamenti vietati con pochissime eccezioni riguardanti salute, lavoro o necessità. Un’altra pista riguarda la possibilità di istituire una zona arancione rafforzata su tutto il territorio – magari escludendo le regioni con numeri da zona bianca – con misure più limitanti nel weekend come l’anticipazione del coprifuoco e la chiusura di tutte le attività commerciali.

Si pensa poi di rafforzare le zone rosse adottando, in tutti i comuni in cui viene istituita, il cosiddetto modello Codogno. Questo prevede il divieto di uscire dal proprio domicilio se non per comprovate esigenze e l’ampliamento della zona interdetta ai paesi limitrofi anche se l’incidenza dei casi non è ugualmente elevata.

Allo studio ci sono anche norme restrittive per i negozi, tra cui la chiusura di alcuni di essi nelle regioni, anche in fascia gialla o arancione, dove si prevede la chiusura delle scuole.

Viene infine messa in discussione la riapertura di cinema e teatri originariamente fissata per il 27 marzo 2020. Di fronte ad un tasso di positività in aumento, la ripartenza delle attività dello spettacolo potrebbe venire ancora ritardata.