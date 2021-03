Una storia che scioglie il cuore quella avvenuta in Salento dove un’ambulanza si è fermata per far ammirare il mare a malato di Sla.

“Vorrei vedere il mare”, queste le parole di un malato di Sla che ha chiesto all’ambulanza che lo stava trasportando di potergli far vedere il mare. Detto fatto, l’ambulanza si è fermata davanti allo splendido lungomare di Gallipoli. Un momento particolarmente significativo che ha donato un sorriso al paziente di 62 anni.

“Una richiesta del genere non si può negare….apriamo il portellone ed è lì che il tuo viso si illumina di immenso”, hanno scritto dalla pagina Facebook i volontari di Pubblica Assistenza Socio Sanitaria e Protezione Civile Life Guard.

Malato di sla ammira il mare dall’ambulanza

Una bella storia di dedizione quella di alcuni volontari LifeGuard Pubblica Assistenza Socio Sanitaria e Protezione Civile che ha esaudito la richiesta da parte di malato di Sla di fermare l’ambulanza per fargli ammirare il mare di Gallipoli. “Gli operatori in servizio hanno chiamato il responsabile di centrale e abbiamo dato subito l’autorizzazione”, ha dichiarato Life Guard.

L’associazione sui social ha poi proseguito: “Alzarsi la mattina per andare a lavoro non sapendo così ti aspetta…

poi una richiesta speciale fatta da un paziente speciale come TE…la voglia di vedere il mare visto che ormai TU non lo vedi mai per questo brutto mostro….”. oggi sono io a dire grazie a te per avermi donato quello sguardo grazie ancora! Questi siamo noi…. Questa è Life Guard o.d.v., questi sono i nostri ragazzi….”, hanno concluso i volontari”.

Tanta passione da parte di un’associazione che offre silenziosamente un servizio prezioso alla comunità.