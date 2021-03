Addio al maresciallo Arturo D'Amico, morto per coronavirus a soli 54 anni: operava presso la stazione di Campomarino (Campobasso).

Deceduto a causa del coronavirus il maresciallo Arturo D’Amico: aveva 54 anni. L’arma dei carabinieri è in lutto per la perdita prematura del militare operante presso la stazione di Campomarino, in provincia di Campobasso. D’Amico risultava ricoverato presso il reparto di rianimazione dell’ospedale Umberto I a Roma.

Lo avevano trasferito dal Molise alla Capitale lo scorso 22 febbraio, in seguito all’aggravamento delle sue condizioni di salute. La notizia della morte di Arturo D’Amico ha gettato nel dolore due comunità: la provincia di Campobasso (dove D’Amico ha lavorato per molti anni) e il Salento, sua terra natale.

In memoria del maresciallo Arturo D’Amico

Il tenente colonnello Fabio Ficuciello, che fino allo scorso settembre era comandante della compagnia di Termoli, ha ricordato lo scomparso maresciallo Arturo D’Amico.

Lo ha fatto, tramite un post su Facebook: “Sei stato un grande maresciallo, un professionista dotato di grande umanità. Solo un virus silente e codardo poteva abbatterti”. D’Amico era stato trasferito d’urgenza a Roma con eliambulanza lo scorso 22 febbraio, quando le sue condizioni sono peggiorate.

Una persona stimata

Immenso il dolore da parte dei familiari, dei colleghi e degli amici di Arturo D’Amico. Una persona molto amata e stimata.

In preda allo sconforto anche gli amministratori locali, che ogni giorno lavoravano con il maresciallo. Oltre a essere un militare zelante impegnato sul territorio, D’Amico è stato descritto anche come una persona dal cuore d’oro, sempre pronta ad aiutare e confortare il prossimo.