Gabriella Maxia è scomparsa, apprensione del marito della 48enne di Decimomannu. La sua carta di credito si è attivata a Milano e Zurigo

Gabriella Maxia, 48enne sarda, è scomparsa da giorni da Decimoputzu, dove risiede. “Mia moglie si è allontanata di casa sabato 27 febbraio, da allora non ho più notizie di lei” ha fatto sapere il marito. Luigi Cadelano, coniuge della donna scomparsa da quasi due settimane, ha presentato nei giorni scorsi una dettagliata denuncia, come da prassi in casi simili.

Ha redatto il documento nella caserma dei carabinieri. In quella denuncia Luigi afferma che di sua moglie si è persa ogni traccia ormai da troppo tempo per non mettere in moto la macchina delle ricerche. La donna non dà nuove di sé da dieci giorni e le ricerche sono perciò partite a tappeto.

Decimoputzu in apprensione per Gabriella Maxia

E sono sia ricerche ‘istituzionali’ da parte delle forze dell’ordine che ricerche affidate alla rete social, dove il consueto ed utile tam tam sulla scomparsa di Gabriella ha anche messo in moto la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?”.

Tuttavia al momento della donna non si sa ancora nulla. Il racconto di Luigi è stringato ma pieno di dolore: “Il 27 febbraio mi sono svegliato alle 7.30: Gabriella non era in casa, ho provato a chiamarla ma il suo telefonino era spento. Non ha lasciato messaggi, aveva con sé il portafoglio con i documenti e la carta bancomat. Inizialmente non mi sono preoccupato, in quanto già in passato si era allontanata da casa per andare dalla madre, a San Basilio”.

La traccia dei pagamenti on line

Ma di Gabriella non ha notizie neanche la madre. Allo stato dell’arte risultano solo due pagamenti effettuati con la sua carta di credito esattamente il 27 e 28 febbraio. Il primo pagamento è avvenuto a Milano. Poi ne è stato registrato un altro il giorno dopo a Zurigo, in Svizzera. L’ansia è grande e i tratti somatici di Gabriella sono stati diffusi a correndo di uno specifico appello. La donna è alta un metro e 68, ha occhi castani, capelli neri, anche se pare di recente li abbia rasati. L’ultima volta che è stata vista indossava un giubbotto nero con cerniere dorate, maglione nero, pantalone nero, stivaletti neri, zaino nero. Il suo cellulare risulta ancora spento.