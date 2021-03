Bimbo di 3 anni vaga da solo, salvato dai Carabinieri

Bimbo di 3 anni vaga da solo dopo essere sfuggito al controllo dei genitori. Salvato dai carabinieri e recuperato dal padre in caserma

Un bimbo di 3 anni vagava da solo da una giornata intera per le strade di Terni, in Umbria, lo hanno salvato dai carabinieri. Ai militari era infatti giunta una segnalazione che li informava di un bambino che con aria palesemente smarrita vagava in strada.

Il bimbo era completamente solo ed era vestito in maniera leggera, come per l’abbigliamento domestico. Secondo una ricostruzione effettuata dopo il recupero del bimbo sarebbe accaduto tutto in pochi minuti. Il pargolo stava giocando in giardino da solo: Un un attimo di distrazione dei genitori, come sovente accade specie in contesti balneari gli aveva consentito di aprire il cancello di casa. Poi di avviare la sua personale ed autonoma esplorazione del mondo.

Bimbo solo salvato dai Carabinieri

Esplorazione pericolosa e che dopo un po’ lo aveva ridotti tremante ed infreddolito, oltre che incapace di ritrovare la strada di casa. Poi la provvidenziale chiamata con la segnalazione del bambino in via Netta: “Vi prego, correte. C’è un bambino che gira scalzo per strada ed è senza un adulto. Ha bisogno di aiuto”. E in effetti di aiuto al bimbo serviva: aveva ai piedi soltanto i calzini e stava cercando di attraversare la strada.

L’arrivo del padre e il lieto fine

I militari hanno accompagnato il ‘viandante’ alla loro stazione di Collescipoli. Lo hanno messo su una poltroncina del posto comando ed hanno avviato le ricerche per individuare i genitori del piccolo. Ricerche complesse, dato che non risultavano denunce di scomparsa e l’età del bambino non consentiva certo colloqui chiarificatori. In un caso simile avvenuto in Cina il miracolo era avvenuto, ma con un soggetto ormai adulto. E proprio suo padre, che lo stava cercando disperatamente da ore, è arrivato in caserma a mettere fine alla sua pena.