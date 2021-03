Venerdì 12 marzo si discuterà delle nuove misure restrittive in occasione del consiglio dei ministri.

Si discuterà nel consiglio dei ministri previsto nella mattinata del giorno 12 marzo, delle nuove misure che saranno contenute nel prossime dpcm. Sul piatto diverse novità come l’instaurazione della zona rossa raggiunti i 250 contagi ogni 100mila contagi. Si discuterà inoltre di eventuali altre restrizioni che potrebbero essere estese oltre al weekend di Pasqua.

Dcpm, venerdì nuovo CdM

Avrebbe dovuto tenersi in serata la cabina di regia tra le Forze di Maggioranza e il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Ecco dunque che per attendere la definizione dei nuovi dettagli contenuti nel nuovo dpcm dovremmo attendere il nuovo consiglio dei ministri che stando a quanto appreso avrà luogo intorno alle 11.30 di venerdì 12 marzo. Un incontro fondamentale che porterà al nuovo dpcm nel quale saranno contenute le nuove restrizioni al fine di arginare la movimentazione di persone così come successo a Natale.

Molte le novità che potrebbero essere previste, ad iniziare dalla revisione dei parametri che potrebbero essere ancora più rigidi con la zona rossa che potrebbe scattare già con il raggiungimento dei 250 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Oltre a ciò si starebbe valutando l’ipotesi di un Lockdown generalizzato durante i fine settimana, una proposta che starebbe dividendo le forze di maggioranza con Lega e Forza Italia che avrebbero posto un freno.

Proprio a questo proposito il leader della Lega Matteo Salvini aveva espresso la necessità di irrigidire i controlli e di procedere con chiusure che siano mirate laddove la situazione dei contagi sia più critica. “Ci sono zone meno colpite e non è giusto adottare le stesse misure”, ha infine dichiarato.

Draghi parlerà dei vaccini AstraZeneca

Nel frattempo alle ore 15.00 di venerdì 12 marzo il Presidente del Consiglio Mario Draghi terrà un discorso pubblico dove chiarirà i problemi relativi al blocco del lotto di dosi dei vaccini AstraZeneca. A farlo sapere la portavoce Paola Ansuini che ha risposto ad un post su Twitter scritto dal deputato di Forza Italia Antonio.