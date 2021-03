La donna è uscita di casa senza farsi notare. Gabriella Maxia attualmente si trova in un’altra nazione e dovrà rispondere dell’accusa di furto.

Una donna scomparsa nel nulla, poi la scoperta sul destino di Gabriella Maxia. La 48enne aveva di recente abbandonato l’abitazione a Decimoputzu (provincia del Sud Sardegna) e questo allontanamento era stato denunciato anche durante la trasmissione “Chi l’ha visto?” in onda su Rai3.

Donna scomparsa, cosa è accaduto

In realtà la donna è stata ritrovata in un carcere a Basilea (Svizzera): l’arresto è causato da un furto. La sua scomparsa era stata denunciata dalla famiglia nei giorni scorsi con tanto di appello in diretta televisiva. I carabinieri si sono messi subito alla ricerca dopo aver scoperto che Gabriella aveva preso un volo dall’aeroporto di Cagliari Elmas direzione Milano Linate. I prelievi effettuati il giorno stesso a Milano e quello successivo a Zurigo, poi la scoperta dell’arresto da parte della polizia locale.

Attualmente non si conoscono i motivi della fuga e neanche quelli del presunto furto.

