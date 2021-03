L'elenco delle regioni che hanno sospeso la somministrazione del lotto del vaccino AstraZeneca che è stato ritirato dall'Aifa.

L’Aifa ha bloccato il lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca a causa della morte di un militare di 43 anni in Sicilia, poche ore dopo aver ricevuto la prima dose. In molte regioni italiane la somministrazione di questo lotto è stata immediatamente sospesa.

Le regioni che hanno sospeso Astrazeneca

L’Agenzia del farmaco ha voluto specificare che “sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i Nas e le autorità competenti. I campioni di tale lotto verranno analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità“. Intanto, il lotto di vaccino AstraZeneca è stato bloccato. L’Ema ha voluto aggiungere che “il rischio di coaguli di sangue non è maggiore nelle persone vaccinate“.

Si tratta di una misura di sicurezza a scopo cautelativo. Le Regioni hanno iniziato le loro verifiche e hanno reso pubbliche le informazioni di farmacosorveglianza con i dati delle somministrazioni avvenute nelle scorse settimane. Per il momento non sono state segnalate reazioni avverse gravi. In Sicilia “su 20.500 dosi del lotto ABV2856 di Astrazeneca, bloccato da Aifa, ne sono state somministrate 18.194, per le altre 2.306 abbiamo sospeso la somministrazione“, come ha comunicato l’assessore alla Salute Razza.

Anche in altre regioni è stata sospesa la somministrazione.

In Liguria sono state consegnate 6.300 dosi del lotto di vaccino AstraZeneca sospeso e 5.500 sono già state somministrate. Per il momento non è stata segnalata nessuna reazione avversa grave, come ha comunicato l’agenzia regionale per la sanità Alisa. Il Piemonte ha ricevuto una partita di dosi del lotto ritirato, che era stata distribuita soprattutto al personale di polizia. La Toscana ha sospeso l’uso di 15 dosi non ancora utilizzate, dopo averne somministrate 15.743 senza rilevare particolari criticità. L’assessore alla Sanità dell’Emilia Romagna, Raffaele Donini, ha spiegato a Skytg24 che hanno somministrato 56mila dosi di AstraZeneca su 77mila ricevute. Di queste 41.443 sono state somministrate dai medici di famiglia, che conoscono la situazione clinica dei loro pazienti e per il momento non ci sono state segnalazioni. Il lotto è stato sospeso anche nelle Marche, in Veneto, in Valle D’Aosta, nella provincia autonoma di Bolzano e in Campania, senza reazioni avverse. Anche in Calabria, Sardegna, Molise e Basilicata non ci sono state reazioni avverse. La Basilicata aveva ricevuto il lotto ma non era ancora stato somministrato.