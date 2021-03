La direttrice dell’UF One Health Center Ilaria Capua si è vaccinata. La professoressa ha documentato il momento su Twitter.

La direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida Ilaria Capua si è vaccinata. La professoressa ha deciso di raccontare il momento attraverso un vero e proprio reportage fotografico su Twitter. “Oggi è una buona giornata”, ha scritto la professoressa su Twitter per poi scrivere nel momento in cui riceve il vaccino: “Tweet che si spiega da solo”.

Qualche giorno fa, la direttrice del UF One Health Center era intervenuta alla trasmissione “Di Martedì” definendo il vaccino “come un miracolo”, invitando al contempo a vaccinare il più possibile.

A partire dal certificato di vaccinazione, passando per il momento di attesa, la vaccinazione vera e propria al ringraziamento ai soldati. Particolarmente significativo il messaggio che Ilaria Capua ha lanciato nel momento in cui viene fotografata durante il vaccino. “Self Explanatory Tweet” o meglio Tweet che si spiega da solo. Un momento insomma che vale più di mille parole.

Ilaria Capua, “Dobbiamo stringere i denti”

La professoressa Ilaria Capua proprio qualche giorno fa nel corso della trasmissione Di Martedì aveva parlato dell’importanza del vaccino dichiarando: “Dobbiamo stringere i denti e vaccinare, vaccinare, vaccinare. Il vaccino è un miracolo, una grande vittoria della scienza. Si è lavorato giorno e notte, ora ci siamo. Quando le persone di età elevata saranno vaccinate, gli ospedali si svuoteranno e la vita potrà ripartire”.