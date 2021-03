Una scena vista troppe volte in questo periodo. Nel Lazio i supermercati sono stati presi d’assalto. Scaffali di latte, pasta e farina svuotati.

Torna la paura e la psicosi…di nuovo. I supermercati laziali sono stati presi letteralmente d’assalto con gli scaffali dei generi alimentari di base come pasta, latte e farina completamente svuotati. A raccontare la vicenda “La Repubblica” che ha fatto il punto della situazione su quanto sta succedendo nella Capitale a poche ore dall’entrata del decreto firmato dal Ministro della Salute Speranza.

Una reazione che è stata scatenata dall’entrata in vigore della Regione Lazio nella fascia di massimo rischio. La rabbia dei ristoratori che hanno annunciato che non faranno servizio di asporto: “Aspettiamo i risarcimenti”.

Covid, Lazio: folla nei supermercati

Con l’avvento della zona rossa in ben 10 regioni italiane ritorna nuovamente quell’atmosfera manzoniana a cui troppe volte siamo stati costretti ad assistere in questi ultimi mesi. In particolare nel Lazio tornato da poco in rosso si è assistito ad un assalto ai supermercati con gli scaffali che sono stati svuotati nel giro di pochissimo tempo.

A riportare la notizia il quotidiano “La Repubblica” che a tal proposito ha scritto: “Carrelli pieni più del solito in tutta la città e la Regione, da Viterbo a Colleferro, da Tor Lupara a largo Agosta, da Laurentino a Casilino a Trionfale e Euroma2, affollamenti che fino a giovedì non c’erano e razzia di farina, lievito, pasta e inscatolati”.

Cobas: “Resse incomprensibili”

Nel frattempo il sindacalista di Cobas ha denunciato la vicenda dichiarando: “Queste resse sono incomprensibili perché i negozi alimentari non chiudono.

E poi espongono i lavoratori a un rischio immotivato e aumentano la possibilità di contagio”.