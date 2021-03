Il mezzo ha preso improvvisamente fuoco alla rotatoria tra via Einaudi e via Aldo Moro. Illeso conducente e paziente.

Questa mattina, 13 marzo 2021, intorno alle ore 7 un’ambulanza adibita a trasporti sociali ha preso fuoco inprovvisamente durante la marcia. É successo a Cavezzo, in provincia di Modena. Sono stati attimi di paura, in quanto la vettura trasportava anche un paziente.

Paura in provincia di Modena: ambulanza va a fuoco improvvisamente

La faccenda si è verificata precisamente in corrispondenza della rotatoria tra via Einaudi e via Moro, alla periferia di Cavezzo. L’autista ha agito velocemente, riuscendo a scendere in tempo dall’ambulanza. Così facendo, è riuscito anche a mettere in salvo il paziente che era a bordo con lui. É stato davvero una questione di attimi, visto che pochi secondi dopo la vettura è stata avvolta dalle fiamme.

Per cui fortunatamente nessuno ha subito conseguenze a seguito dell’accaduto, tranne il mezzo, che è fuori uso.

Ovviamente, sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco, i quali hanno domato immeditamente le fiamme.