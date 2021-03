Via libera in Campania alla vaccinazione per gli over 70 con i link. Quello sull'attestato attivato anche sulla scorta dell'allarme AstraZeneca

Via libera in Campania alla vaccinazione per gli over 70. L’annuncio lo dà l’apposita nota informativa a cura dell’unità di crisi della Regione Campania. Ecco il testo linkabile: “Si comunica che da oggi è aperta la piattaforma telematica anche per le adesioni alle vaccinazioni riservate ai campani con oltre 70 anni di età.

Il link è il seguente: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino”. I criteri di adesione sono i consueti: inserimento del codice fiscale e del numero della tessera sanitaria. Subito dopo l’adesione gli over 70 campani saranno convocati per la vaccinazione negli spot deputati e individuati su base provinciale dalle rispettive aziende sanitarie.

Via libera in Campania all’attestato

A partire da oggi 13 marzo è anche possibile visionare, scaricare e stampare l’attestato di vaccinazione.

Anche in questo caso il dato è linkabile al seguente indirizzo: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/info/cittadino. Attenzione, c’è un dato importante: questo link è stato attivato anche a causa dell’allarme che soprattutto in Campania si era diffuso. Questo a seguito alla sospensione per accertamenti, in via del tutto precauzionale, dei due “famigerati” lotti del vaccino AstraZeneca, quelli numerati al ABV5811 ed al ABV6096. La decisione era stata presa dopo la morte di un carabiniere, un militare e un poliziotto in Sicilia e del bidello Vincenzo Russo nella clinica Villa dei Fiori di Acerra.

Il caso AstraZeneca in regione

Una morte che però dalle prime verifiche non sarebbe affatto collegata al vaccino. Fino ad ora in Campania la campagna di vaccinazione ha riguardato personale sanitario, ospiti delle Rsa, over 80 e ai lavoratori del mondo della scuola e delle università. Poi una settimana fa era partita quella per le forze dell’ordine.