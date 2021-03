Il Soccorso Alpino ha salvato una bimba caduta in un pozzo di una grotta della Grande Guerra, in Veneto.

In Veneto il Soccorso Alpino ha salvato una bimba di 4 anni, caduta in un pozzo profondo 15 metri sul Monte Grappa. La bambina stava passeggiando con la famiglia, quando incuriosita da una grotta della Grande Guerra ha deciso di entrare.

Veneto, bimba caduta in un pozzo

In Veneto una bimba di 4 anni è caduta in un pozzo di una grotta profondo 15 metri. Nel pomeriggio di sabato 13 marzo la piccola stava passeggiando insieme ai genitori e ai fratelli lungo la strada delle Penise, sul Monte Grappa.

La bambina incuriosita molto da una grotta che portava a una trincea della Grande Guerra, ha deciso di entrarci. Dopo un tunnel di 50 metri, è scivolata nel pozzo profondo, complice anche l’oscurità.

Immediatamente i genitori hanno chiamato il Soccorso Alpino che ha recuperato la bambina. La piccola ha riportato solo un trauma al mento e una piccola lussazione al polso.

Scomparsa 62enne nel Trevigiano

Verso le 16.30 dello stesso pomeriggio il Soccorso Alpino delle Prealpi Trevigiane è intervenuto a seguito della segnalazione della scomparsa di una 62enne di Farra di Soligo. La donna era uscito di casa alle 11 del mattino, senza fare ritorno.

Preoccupati, i familiari hanno deciso di chiamare subito i soccorsi, assieme a vigili del fuoco e carabinieri.

Divisi in due squadre, l’unità cinofila da ricerca di superficie ha perlustrato la zona. Per fortuna poche ore dopo i soccorsi hanno rintracciato la donna lungo la strada per Collagù. Nonostante non presentasse ferite, la 62enne è stata comunque assistita dal personale sanitario per precauzione.