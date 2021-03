La vittima dell’aggressione avvenuta a Garbagnate Milanese è invalida al 100%: ferita anche la figlia.

Una lite condominiale per futili motivi è sfociata in una vera e propria aggressione a Garbagnate Milanese (provincia di Milano). Due uomini hanno aggredito un’anziana invalida e sua figlia. La donna 75enne ha sbattuto la testa in maniera violenta e perso molto sangue.

L’accaduto si è verificato giovedì 11 marzo, l’arresto è invece avvenuto da pochissimo.

Aggressione a Garbagnate

Due persone di 47 e 33 anni sono state arrestate con l’accusa di lesioni aggravate per futili motivi. Gli episodi di violenza sono avvenuti dopo che le due donne si erano dirette verso l’appartamento dei due uomini per chiedere di fare meno rumore. A un tratto, invece, uno dei due ha spinto l’anziana, facendola cadere. Anche la figlia della donna è stata strattonata e aggredita.

Sul posto è giunto il personale sanitario che ha curato la ferita riportata dall’anziana alla nuca.

