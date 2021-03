Covid, Puglia: primo paziente trasferito all’ospedale in Fiera

L'ospedale covid Fiera del Levante di Bari in Puglia è stato attivato con il trasferimento del primo paziente.

In Italia la terza ondata del covid mette nuovamente sotto forte pressione le strutture ospedaliere dove i posti per i pazienti covid sono tornati ad essere la maggioranza, a discapito di altre patologie e necessità. In Puglia, da oggi zona arancione, ad aumentare nel corso del weekend è stata soprattutto la richiesta d’accesso ai pronto soccorso, con 617 pazienti sospetti covid assistiti nelle ultime 48 ore.

Nello specifico, stando a quanto riportato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nella sola giornata di sabato sarebbero stati 317 i pazienti, contro la media giornaliera che è di circa 250. Ad essere maggiormente in difficoltà sono le province di Bari e di Taranto, motivo per il quale si è deciso di attivare l’ospedale in Fiera del Levante di Bari al fine favorire una migliore gestione dei pazienti positivi al coronavirus.

Covid, in Puglia apre l’ospedale in Fiera

Come riportato da Repubblica, questa mattina, 15 marzo, intorno alle 8 è stato trasferito all’ospedale in Fiera il primo paziente ricoverato nella Terapia intensiva Covid del Policlinico di Bari. Le operazioni avrebbero richiesto circa un’ora di tempo e l’ambulanza per effettuare il percorso di poco più di 4 chilometri avrebbe impiegato circa 12 minuti.

Nel corso della giornata verranno effettuati altri trasferimento nella struttura in Fiera che diventa dunque operativa dopo l’inaugurazione dello scorso 16 febbraio con annesse polemiche legate ai ritardi nella consegna e agli accordi con le parti sindacali. Solo nella giornata di sabato 13 marzo era infatti arrivata da parte della direzione del Policlinico barese la delibera per l’attivazione.