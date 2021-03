Ennesima giovane che perde la vita sulle strade. Una ragazza di 26 anni incinta è morta dopo essersi scontrata con un’altra vettura.

Una morte avvenuta troppo presto quella di una ragazza di 25 anni incinta di origine rumena che ha perso la vita a Caorle dopo essersi schiantata con un’altra vettura. Immediati i soccorsi, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

La giovane 25enne era già deceduta. Ferite anche le altre persone coinvolte nell’incidente. Grave il compagno di 40 anni della donna che è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale dell’Angelo di Mestre. La terza persona coinvolta nell’incidente e al volante dell’altro veicolo non sarebbe invece in pericolo di vita.

Incidente a Caorle: morta 25enne

Drammatica vicenda a Caorle in provincia di Venezia dove una giovane donna di 25 anni incinta di origine rumena è morta dopo essersi scontrata con un’altra vettura.

Oltre alla donna 25enne, coinvolto anche il compagno 40enne che è stato trasportato in urgenza in elisoccorso all’ospedale dell’Angelo di Mestre dopo aver riportato un trauma cranico. Ferita anche una terza persona al volante dell’altro veicolo coinvolto che non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente che ha avuto luogo sulla strada metropolitana n. 54 all’altezza di viale Althea intorno alle ore 10 del 14 marzo ha visto l’intervento sul posto oltre che dei soccorsi del 118, anche dei vigili del fuoco che hanno liberato il corpo della giovane donna incastrata tra le lamiere del veicolo e le Forze dell’Ordine che sarebbero al lavoro al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Disagi alla viabilità con la Polizia che ha bloccato il traffico al fine di effettuare i rilievi.