Circolare della Polizia sul caso AstraZeneca: "Chi lo ha fatto non necessita di ulteriori test".

Sono diversi i Paesi europei che hanno optato per il blocco preventivo delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca dopo i casi di morti sospette verificatesi dopo la somministrazione del siero. L’Ema, l’ente di controllo farmacologico europeo, esprimerà nella giornata di domani, 18 marzo, l’esito degli ulteriori esami effettuati sul vaccino dell’azienda anglo svedese, ma tutta lascia presagire che le somministrazioni riprenderanno senza ulteriori interruzioni in quanto il siero è considerato sicuro dalla comunità scientifica.

Su questa linea è anche la Polizia di Stato italiana, che ha diffuso oggi, 17 marzo, una circolare agli agenti e ai funzionari nella quale si comunica a tutti coloro che sono già stati vaccinati con AstraZeneca di stare tranquilli e che non vi sia la necessità di effettuare ulteriori controlli.

La circolare della polizia su Astrazeneca

“Per coloro che sono stati sottoposti alla vaccinazione – si legge nella circolare della Polizia a seguito del caso legato al vaccino AstraZeneca – anche con i lotti sequestrati dall’autorità giudiziaria, non vi è nessun pericolo e nessuna necessità di effettuare controlli, accertamenti clinici o terapie preventive“.

Il documento è stato trasmesso a tutti gli uffici della Polizia italiani dal direttore centrale della Sanità, Fabrizio Ciprani, ed è stato condiviso con il capo della Polizia Lamberto Giannini. Lo scopo è quello di tranquillizzare gli agenti e i funzionari, fornendo loro gli strumenti per poter comprendere quanto si stia verificando in merito al vaccino AstreZeneca, fin qui utilizzato in Italia principalmente proprio per forze dell’ordine e insegnanti.