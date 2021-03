Abusi su una minore: chiesti 45 anni di reclusione per la famiglia

45 anni di reclusione totali per la famiglia di Salerno che per 5 anni ha abusato di una minore.

La Procura ha chiesto al Tribunale dei Minori di Salerno la pena complessiva di 45 anni per una famiglia che commetteva abusi nei confronti di una minore, una bambina di 10 anni. Stando a quanto si apprende, la piccola sarebbe stata vittima di violenza per ben 5 anni e a torturarla sarebbero stati diversi soggetti del suo nucleo familiare: il padre, per il quale vengo chiesti 18 anni di reclusione, la madre, 10 anni, il fratellastro e la compagna, 8 anni e 9 mesi, per un totale di 45 anni circa.

Nella specifico sembra che la minore fosse vittima di continue vessazioni fisiche, psicologiche e sessuali che si verificano all’interno dell’abitazione della sua famiglia in provincia di Salerno, a Tramonti, in Costiera Amalfitana.

Abusi su minore: chiesti 45 anni di reclusione

A salvare la vita della bambina era stata una segnalazione giunta ai carabinieri nel 2017 i quali, dopo le necessarie verifiche, avevano ravvisato le condizioni per far partire l’indagine che poi ha permesso di arrivare a scoprire l’inferno vissuto dalla minore.

Da quando aveva 5 anni la bambina era stata completamente abbandonata, non veniva adeguatamente nutrita e non le veniva consentita una costante cura dell’igiene. Era trattata come una sorta di schiava, che puliva casa e badava alla sorella più piccola, e, stando a quanto trapelato, ci sarebbero anche diversi episodi di abusi sessuali a suo danno.

La sentenza definitiva arriverà la prossima settimana, al momento il padre, la madre, il fratellastro della bambina e la compagna di lui sono stati tutti rinviati a giudizio e hanno dunque ora il loro destino nelle mani degli avvocati e soprattutto del giudice che dovrà esprimersi sulla base degli elementi fin qui raccolti.