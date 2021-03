Paura al carcere di Asti dove si è sviluppato un focolaio Covid.

Al carcere di Asti sono risultati positivi al Coronavirus ben 29 detenuti più otto agenti di Polizia penitenziaria. E’ così scoppiato un focolaio.

Focolaio nel carcere di Asti

Flavio Boraso, il direttore generale dell’Asl di Asti, per rassicurare circa la situazione ha detto che: “Sono stati eseguiti tutti i tamponi e l’isolamento è stato messo a punto dalla struttura“.

Non a caso il focolaio scoppiato nel carcere è stato subito definito, dalla stessa garante per i detenuti di Asti, Paola Ferlauto, sotto controllo per attuare gli animi.

Anche Leo Beneduci, Segretario Generale dell’OSAPP, ossia dell’Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, ha detto la sua su questa faccenda, sottolineando che sia ormai una necessità nelle carceri italiane velocizzare l’arrivo del vaccino anti-covid, visto che il carcere non compare tra le priorità nel programma di vaccinazione.

