Terribile incidente durante la notte alla periferia di Sant’Andrea Frius, nella provincia del Sud Sardegna, lungo la strada statale 387. Sara Cannas, una ragazza di 21 anni, è morta nello schianto, mentre un altro giovane è rimasto lievemente ferito.

Sara Cannas, una ragazza di 21 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto durante la notte nella periferia di Sant’Andrea Frius, nella provincia del Sud Sardegna, lungo la strada statale 387. Un giovane che era insieme a lei è rimasto lievemente ferito. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era al volante della sua auto quando è arrivata all’altezza del chilometro 35 e ha perso il controllo del mezzo.

La macchina è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. Le cause della perdita di controllo non sono state ancora accertate.

L’automobile è andata a finire contro il tronco di un albero e la ragazza è morta sul colpo a causa dell’impatto così violento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sant’Andrea Frius, Donori e del Radiomobile di Dolianova per effettuare tutti i rilievi. Anche i soccorritori del 118 sono subito intervenuti, ma purtroppo per la ragazza non c’era più niente da fare.

Il ragazzo ferito è stato trasportato in ospedale. Una terribile tragedia che ha colpito tutta la Sardegna. Sara Cannas aveva solo 21 anni ma purtroppo ha perso la vita in questo drammatico incidente, che non le ha lasciato scampo. Gli accertamenti consentiranno di capire per quale motivo ha perso il controllo del mezzo.