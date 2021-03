Molti gli animali che sono stati rubati al Giardino dei nonni, una fattoria didattica di Fiumicino. Il gestore crede che siano stati uccisi.

Risultano essere molti gli animali rubati al Giardino dei nonni, una fattoria didattica sita a Fiumicino (Roma). Al momento non si sa che fine abbiano fatto. Il gestore del giardino, Riccardo Di Giuseppe, ex direttore dell’oasi WWF di Macchiagrande, intervistato a FanPage.it, ha dichiarato: “Qualche giorno fa alcune persone senza scrupoli sono entrate in questo giardino, una fattoria didattica, e hanno portato via molti dei nostri animali.

Penso siano stati presi, portati via e uccisi per essere mangiati”.

Fiumicino, animali rubati a fattoria didattica

Mistero sulla sorte dei numerosi animali sottratti al Giardino dei nonni, fattoria didattica di Fiumicino. Il gestore della tenuta, Riccardo Di Giuseppe, ha raccontato che dopo il misfatto sono stati numerosi gli attestati di solidarietà pervenuti: “Ci è arrivata grande solidarietà, mi hanno scritto, mi hanno inondato di messaggi di stima, mi hanno regalato galline e coniglietti.

Ho detto subito che non vogliamo soldi, ma ci basta il supporto morale”.

Come è nato il Giardino dei nonni

Il Giardino dei nonni è nato dalle forze unite dai membri dell’associazione Programma Natura. Riccardo Di Giuseppe ha spiegato: “Abbiamo iniziato un po’ per gioco, abbiamo fatto prima un pollaio, il recinto, abbiamo comprato un container e ne abbiamo fatto un museo naturalistico e una biblioteca della natura. Insomma un luogo che potesse accogliere famiglie e bambini.

Abbiamo capito che in questo periodo di pandemia serviva questo e c’è stato, fin da subito, molto entusiasmo attorno a questo progetto”.