Covid, Mantovani: “Se tutto va bene ne usciremo a Natale”

Quando usciremo dall’emergenza Covid? Secondo l’immunologo Mantovani potremo vederne la fine a Natale.

Potremo vedere le fine dell’emergenza Covid a Natale se non ci saranno eventuali intoppi. A rivelarlo l’immunologo Alberto Mantovani che in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Stampa” ha parlato di cosa potrebbe accadere già nei prossimi mesi esaminando alcune criticità che riguardano il vaccino AstraZeneca.

L’immunologo che ricopre il ruolo di direttore scientifico presso l’Humanitas di Milano ha lanciato un’allerta su una possibile Quarta Ondata.

“Non possiamo dimenticare che si tratta di una pandemia e due delle attuali varianti che ci preoccupano sono nate in Sudafrica e in Amazzonia”, ha dichiarato. Poi un apprezzamento sull’annuncio di Draghi di vaccinarsi con AstraZeneca aggiungendo che altri grandi campioni come Totti dovrebbero dare l’esempio.

Covid, Mantovani: “Ne usciremo a Natale”

“Se tutto va bene ne usciremo a Natale”. A dirlo il direttore scientifico dell’Humanitas di Milano Alberto Mantovani che in un’esclusiva rilasciata al quotidiano “La Stampa” ha fornito una stima di quando potremo iniziare ad uscire da questa pandemia che ha scosso il mondo nell’ultimo anno. “Se ci impegneremo il Natale prossimo sarà più normale del passato. L’estate potrebbe essere una tregua, ma senza le illusioni dell’anno scorso”, ha spiegato l’immunologo.

Mantovani ha proseguito spiegando perché l’Ema ha modificato il foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca: “Non a caso si chiama bugiardino. Pure in quello del paracetamolo si trovano possibili effetti collaterali, ma altamente improbabili. Ai miei cari vaccinati con Oxford non ho suggerito l’aspirina e non ne vedo il motivo”. Sulla decisione di Draghi di vaccinarsi con la dose di AstraZeneca: “Dovrebbe farlo con Totti e i grandi campioni. Andava fatto mesi fa”.