Tragedia ad Arce, comune in provincia di Frosinone, dove si verificato un incidente stradale che non ha lasciato scampo ad un uomo di 46 anni. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe schiantato contro un albero.

Incidente ad Arce

I fatti si sono verificati intorno alle 15 di venerdì 19 marzo 2021 lungo la strada provinciale che collega Ceprano a San Giovanni Incarico.

Gianluca De Santis, questo il nome della vittima, stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, la vettura ha invaso la corsia opposta finendo contro uno degli alberi presenti lungo la banchina. Sul terreno non sono risultati segni di frenata, motivo per cui non si esclude che l’uomo possa essere stato colpito da un malore improvviso.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco, che hanno estratto l’automobilista dall’abitacolo, e ai sanitari del 118.

Giunti sul posto, questi ultimi non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Inutile infatti ogni tentativo di rianimazione: l’impatto contro l’albero è stato troppo forte e le ferite troppo gravi da risultare fatali.

Presenti sul luogo del sinistro anche i Carabinieri di San Giovanni Incarico e di Pontecorvo, che hanno effettuato i rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non si esclude che venga disposta l’autopsia per capire se Gianluca sia stato vittima di un malore.

Secondo quanto appreso non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente dato che nel momento dello schianto non sopraggiungeva alcuna vettura dalla corsia opposta.