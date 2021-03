Gli esperti stanno studiando il caso di un'infermiera risultata positiva al virus dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer.

Un’infermiera dell’ospedale di Treviso è risultata positiva al coronavirus nonostante avesse già ricevuto entrambe le dosi di vaccino Pfizer. Si tratta del primo caso di infezione dopo la somministrazione dell’antidoto registrato nella Marca.

Infermiera positiva dopo vaccino Pfizer

Secondo quanto appreso la donna sarebbe stata contagiata dal figlio. Attualmente asintomatica, come da protocollo dovrà rimanere in isolamento mentre sono in corso studi per capire se, pur con bassa carica virale, possa essere a sua volta contagiosa. In particolare il centro di Microbiologia ha avviato un monitoraggio per valutare il grado di copertura garantito dal siero e per capire se abbia effettivamente sviluppato gli anticorpi.

Il direttore generale dell’Usl della Marca ha spiegato che “vogliamo capire se non c’è stata una risposta al vaccino o se ci sono altre spiegazioni“.

Ha comunque sottolineato che si tratta di una possibilità prevista che non mette minimamente in dubbio l’efficacia dello stesso antidoto.

Nella stessa azienda sanitaria si sono poi verificati altri contagi che hanno coinvolto alcuni dipendenti non ancora immunizzati. In particolare le autorità hanno rilevato 15 casi su 1.500 lavoratori, cifra che rappresenta il 15% dell’organico totale che sfiora i 10 mila impiegati. Tra chi non si è ancora vaccinato ci sono persone che hanno già contratto il virus, altre che devono recuperare la vaccinazione e altre ancora che non possono sottoporsi all’iniezione per problemi di salute.

Solamente una piccola parte ha rifiutato la vaccinazione appellandosi alla libertà di scelta.