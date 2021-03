L'incidente stradale è avvenuto sulla Panoramica dello Stretto di Messina, dopo la mezzanotte. Il guidatore coinvolto è un giovane neopatentato.

Ventenne fa un incidente stradale e viene multato per avere trasgredito alle norme anti-Covid.

Il sinistro stradale è accaduto a Messina, sulla Panoramica dello Stretto, nei pressi dell’Eden park. Le ricostruzioni preliminari riportano che il giovane sarebbe finito addosso ad un palo pubblica illuminazione.

Ciò sarebbe avvenuto a causa di una manovra eseguita per evitare un cane. A causa di essa, infatti, il guidatore non sarebbe stato più in grado di mantenere il controllo della vettura. La vicenda avrebbe avuto luogo dopo la mezzanotte.

Messina, neopatentato coinvolto in un incidente stradale

Ad assistere a tutto l’accaduto è stato un passante. Quest’ultimo si è subito allarmato per la violenza dell’impatto. Quindi, ha deciso di avvisare le Forze dell’Ordine.

Ad occuparsi della vicenda è stato il reparto motociclisti diretto dall’ispettore capo Domenico. Il testimone non ha dato coordinate esatte per identificare l’area dell’incidente. Gli agenti sono riusciti, comunque, a individuare il posto. Una volta lì, hanno trovato una macchina che presentava evidenti segni di coinvolgimento in un incidente. Non c’era tuttavia nessuna persona al suo interno o nelle vicinanze.

I poliziotti hanno allora utilizzato la targa della vettura per identificare il proprietario.

Una volta trovato il nome, hanno provato a vedere se risultasse ricoverato in ogni ospedale e Pronto soccorso del luogo. Alla fine, il guidatore è risultato essere un giovane neopatentato. Lo schianto contro il lampione gli ha provocato solo delle ferite superficiali la cui prognosi è di sette giorni.

Comunque, la polizia ha dovuto multarlo per l’aveva infranto le regole in vigore con il Dpcm. Si trovava, infatti, fuori senza motivo in orario di coprifuoco. A questo, si sono aggiunte anche ulteriori ammende per non aver rispettato il codice della strada.