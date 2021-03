Il noto immunologo Francesco Le Foche a Domenica In ha dichiarato che questa epidemia finirà nel 2021.

L’epidemia finirà in questo 2021. A dirlo il noto immunologo Francesco Le Foche che durante il suo intervento a Domenica In ha fornito una stima di quando potremo uscire da questa emergenza, non mancando di fare riflessioni sulla campagna vaccinale attualmente in corso, mettendo in luce come specie in questa situazione il fai da te sia sconsigliabile.

Alla domanda se era possibile assumere tachipirina o aspirina prima di vaccinarsi Le Foche ha risposto con un secco no: “No, no. Ecco, assolutamente no al ‘fai da te’ “, le parole del noto immunologo.

Covid, Francesco Le Foche sulla pandemia

“Quando finirà questo incubo?”, questa la domanda che Mara Venier ha posto all’immunologo Francesco Le Foche intervenuto a Domenica In. Alla domanda posta dalla signora della domenica l’immunologo ha risposto dichiarando che potremo vedere la fine di questa pandemia già durante questo 2021.

L’immunologo ha poi proseguito dichiarando che assumere tachipirina o ancora aspirina non era assolutamente consigliabile aggiungendo inoltre che: “Nei punti vaccinali ci sono tutte le precauzioni per un’eventuale reazione avversa, ci sono le sale per la rianimazione nei punti vaccinali, sono ben attrezzati, non c’è da inventarsi niente. Niente tachipirina prima del vaccino”.

Ha tuttavia specificato che sebbene non ci sia un protocollo che ne preveda l’uso prima del vaccino “ci può essere una singola valutazione, una indicazione del medico su specifici pazienti”. Si tratta tuttavia di ben altro.

In definitiva una pratica che il noto immunologo ha sconsigliato, raccomandando al contempo di evitare per quanto possibile il fai da te.