Figliuolo: “Un milione di dosi Pfizer alle Regioni entro 24 ore”

In arrivo un milione di dosi Pfizer in Italia, questo l'annuncio del generale Figliuolo.

L’Italia ha la necessità di accelerare nella campagna di vaccinazione contro il covid e per farlo è pronta a mettere in campo tutte le forze necessarie, dall’esercito ai farmacisti passando per la Protezione Civile. È questo il piano del commissario straordinario per l’emergenza, il generale Francesco Figliuolo, che oggi, 22 marzo, a seguito di un vertice con Mario Draghi e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha comunicato l’arrivo imminente di nuovi dosi di siero anti covid in Italia.

“Entro le prossime 24 ore – ha detto il generale Figliuolo – circa un milione di dosi del vaccino Pfizer verranno distribuite alle regioni, interessando 214 strutture sanitarie”.

Figliuolo: “In arrivo milione di dosi Pfizer”

Tra le principali novità in tema di approvvigionamento e gestione della campagna vaccinale vi è un nuovo ruolo riconosciuto alle Regioni, con le quali l’intento è quello di rafforzare la collaborazione e il coordinamento per la corretta e tempestiva attuazione del piano vaccinale.

L’obiettivo del governo, e di questo Draghi ha discusso nel corso della giornata con la ministra agli Affari regionali Mariastella Gelmini, è di arrivare a 500mila vaccinazioni al giorno entro aprile e di ridurre i gap attualmente presenti nei diversi territori con l’impiego di uomini della Difesa e della protezione civile da affiancare al personale già attivo nelle Regioni.

Resta il solito problema dell’approvvigionamento dei vaccini, con l’Unione Europea che non è più disposta ad accettare ritardi nelle forniture e che per questo opterà per azioni forti nei confronti delle farmaceutiche che continueranno a disattendere gli accordi presi.

Draghi è il principale portavoce di questa linea e farà valere il proprio punto di vista al tavolo del Consiglio Ue di giovedì e venerdì.