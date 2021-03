Un ragazzo di 25 anni è morto in un incidente stradale tra Modugno e Carbonara: gravemente ferito il collega che viaggiava con lui.

Tragedia sulla strada provinciale che collega Modugno al quartiere Carbonara di Bari, dove nella mattinata di lunedì 22 marzo 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 25 anni. Il mezzo su cui viaggiava come passeggero è finito fuori strada e le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

Incidente tra Modugno e Carbonara

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 7. Secondo le prime ricostruzioni Carlos Modugno, questo il nome della vittima, si stava recando alla ditta di pulizia dov’era impiegato insieme al collega di 22 anni che era alla guida. All’improvviso, per cause ancora da accertare, quest’ultimo ha perso il controllo del furgoncino Berlingo su cui viaggiavano finendo contro il guardrail che ha completamente trafitto la vettura.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che accertare il decesso del passeggero. Le ferite riportate sono infatti risultate troppo gravi tanto da fargli perdere la vita sul colpo. Il conducente, residente a Palo del Colle, è invece rimasto gravemente ferito. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del Policlinico.

Presenti anche i Carabinieri della stazione di Modugno che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. In particolare andranno accertati i motivi per cui il furgoncino è finito fuori strada. Tra le ipotesi l’eccessiva velocità, un ostacolo improvviso, l’asfalto bagnato, una distrazione oppure un malore dell’autista.