Previsioni meteo 24 marzo: arriva la primavera

Le previsioni meteo del 24 marzo svelano l'arrivo della primavera. Torna il sole sull'Italia e le temperature sono in aumento.

Le previsioni meteo di mercoledì 24 marzo svelano che la situazione meteorologica sull’Italia è in netto miglioramento rispetto agli ultimi giorni. Finalmente arriva la primavera, con il sole e le temperature in aumento. Il tempo sarà stabile, anche se le nuvole rimarranno ancora un po’ al Sud.

Previsioni meteo 24 marzo

Il tempo nella giornata del 24 marzo sarà stabile, poco nuvoloso e con temperature in aumento. I valori torneranno in linea con le medie dell’inizio della primavera anche sulle regioni Adriatiche, al Sud e in Sicilia. Le temperature massime saliranno fino a 16-18 gradi su gran parte delle regioni centrali e settentrionali, mentre per il Sud ci vorrà ancora un po’ di tempo. Il sole tornerà finalmente a splendere sulla Penisola, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali e in Sardegna.

Un po’ di nuvole su Abruzzo, Molise e Liguria, senza piogge significative da registrare. Ci sarà qualche nevicata in serata sui territori interni della Calabria meridionale.

Le temperature inizieranno a salire al centro e nella parte settentrionale dell’Italia, mentre il sud rimarrà al di sotto delle medie climatiche di questo periodo dell’anno. I venti settentrionali si attenueranno, ma rimarranno sostenuti al Sud e in Sicilia, dove i mari saranno molto mossi.

Giovedì 25 marzo sarà una giornata di sole su Sardegna e Centro-Nord, con nebbie in mattinata nelle zone di pianura e nelle valli del Centro, in rapido dissolvimento. Le nuvole saranno presenti su gran parte del Sud e in Sicilia. Le temperature saranno stabili o in leggero aumento e lentamente si indeboliranno anche i venti al Sud.