A seguito della positività di 53 nuovi casi negli istituti scolastici, le scuole di Catanzaro sono state chiuse.

Un bilancio di nuovi casi importante quello del Comune di Catanzaro che a seguito della rilevazione di 53 nuovi casi negli istituti scolastici sia docenti che alunni, è stato costretto a chiudere le scuole di ogni ordine e grado a partire dal 25 marzo e fino al 31 marzo dopo solo 12 ore dalla loro riapertura.

Ad annunciarlo il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo che sui social ha precisato che “l’Asp conferma che l’incidenza significativa di nuovi casi positivi al covid, nella popolazione scolastica della città, è tale da ritenere necessaria la chiusura degli istituti scolastici, scongiurando il rischio che la situazione sanitaria possa aggravarsi provocando “danni irreparabili”.

Covid, scuole chiuse a Catanzaro

Con un’ordinanza del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo è stata disposta la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado a partire dal 25 marzo fino al 31 marzo a pochi giorni dalla loro riapertura.

Il provvedimento è stato messo in atto dopo che sono risultati positivi 53 soggetti identificati tra gli studenti o ancora docenti.

“Il provvedimento tiene conto delle informazioni chiave fornite dall’Asp di Catanzaro, Unità operativa Igiene e salute pubblica, a seguito di una mia richiesta di chiarimenti: difficoltà nel tracciamento dei positivi e dei contatti stretti, criticità nella gestione dei tamponi, rischio di completa saturazione degli ospedali, vaccinazioni dei docenti ancora limitate e rischio diffusione delle varianti tra i più giovani”, riporta il sindaco Sergio Abramo sui social.

Il Primo cittadino del comune calabro ha poi concluso il post evidenziando come la prevenzione e la salvaguardia della salute “specialmente dei più giovani, restano i valori prioritari rispetto ai quali non si può, in alcun modo, arretrare di un centimetro”.