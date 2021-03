Francesca Mertellini è morta mentre era a casa di amici: si indaga su un farmaco che assumeva giornalmente.

Francesca Martellini è morta improvvisamente mentre era a casa di un gruppo di amici. La ragazza, di soli 24 anni, ha avvertito stanchezza ed è andata a riposare in stanza. Lì è stata trovata priva di vita a distanza di poco tempo. Le cause del decesso sono ancora sconosciute.

La famiglia, a seguito della tragedia, ha rivelato che prima di uscire aveva assunto un farmaco.

La morte di Francesca Martellini

La tragedia è avvenuta nella notte di domenica 21 marzo a Pineto, in provincia di Teramo. Francesca Martellini si è spenta nel letto di un caro amico dopo avere cercato di vivere una serata all’insegna della normalità, come non accadeva da tempo a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia di Coronavirus in corso.

Quando i presenti nell’abitazione sono andati a controllare che stesse bene ormai non c’era più nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dagli operatori sanitari prontamente allertati.

Adesso si indaga sulle cause della morte. Prima di uscire Francesca Martellini aveva assunto un farmaco che prendeva regolarmente. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere se esso abbia avuto un ruolo nel decesso. Soltanto l’autopsia, tuttavia, potrà spiegare cosa sia accaduto nelle ultime ore di vita della ventiquattrenne.