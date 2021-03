Una donna è morta mentre tentava di fuggire da un incendio divampato nella sua abitazione: il marito è stato trasferito d'urgenza in ospedale.

Tragedia in pieno centro a Roma, dove una donna di 66 anni è morta a causa di un incendio divampato nel suo appartamento: ha tentato di fuggire dalla finestra ma è morta sul colpo precipitando nel cortile interno del condominio. Grave il marito di 67 anni, trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I.

Incendio a Roma: morta donna di 66 anni

Il dramma si è consumato nella mattinata di mercoledì 23 marzo 2021 intorno alle 8:30. Per cause ancora da accertare le fiamme hanno iniziato a divampare nell’appartamento del terzo piano della palazzina situata in via Monserrato, zona Campo de’ Fiori. I due residenti, marito e moglie, hanno tentato di spegnere il rogo, ma quando il fuoco ha avvolto i suoi abiti la donna ha cercato di salvarsi lanciandosi da una finestra.

I soccorritori, giunti subito sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, l’hanno trovata nel giardino condominiale interno priva di vita. Inutile infatti ogni manovra di rianimazione: le ferite si sono rivelate troppo gravi da risultare fatali. I sanitari hanno invece trasportato il marito in ospedale in codice rosso. Mentre erano in corso i soccorsi i pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e a svolgere le operazioni che hanno dichiarato l’appartamento inagibile a causa dei danni strutturali provocati dall’incendio.

Presenti sul luogo del rogo anche gli agenti della questura e della Polizia locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici e gli accertamenti del caso.