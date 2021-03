L'incidente avvenuto a Rovereto ha mobilitato anche due elisoccorsi partiti d'urgenza da Trento.

Un gravissimo incidente è avvenuto in Vallagarina. Una persona al volante ha perso il controllo del mezzo, terminando la corsa contro il guardrail. L’impatto è avvenuto intorno alle 17 di martedì 23 marzo lungo la via Vicenza, a Rovereto (provincia di Trento).

Incidente a Rovereto, cosa è accaduto

Sul posto sono giunti immediatamente due elisoccorsi, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Una delle vetture è finita al lato della carreggiata, al momento si parla di tre persone rimaste ferite. Non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente e la causa. Il traffico è stato chiuso per consentire la messa in sicurezza dei feriti e il ripristino della carreggiata. Vista l’urgenza due elicotteri sono partiti da Trento e hanno raggiunto Rovereto.

Secondo quanto riportato dalla testata Alto Adige vi sarebbero due feriti in gravi condizioni.

Dalle iniziali ricostruzioni un conducente avrebbe perso il controllo del mezzo vicino una curva per poi concludere la corsa contro il guardrail. L’automobile si è infilata praticamente nelle protezioni che si trovano sul ciglio della strada.

Altri due gravi sinistri

Tragedia sulla strada provinciale che collega Modugno al quartiere Carbonara di Bari, dove nella mattinata di lunedì 22 marzo 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 25 anni.

Il mezzo su cui viaggiava come passeggero è finito fuori strada e le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

Un 20enne fa un incidente stradale e viene multato per avere trasgredito alle norme anti-Covid. Il sinistro stradale è accaduto a Messina, sulla Panoramica dello Stretto, nei pressi dell’Eden park. Le ricostruzioni preliminari riportano che il giovane sarebbe finito addosso ad un palo pubblica illuminazione.