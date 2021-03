Come affermato dal direttore generale del Welfare regionale Pavesi la Lombardia resterà in zona rossa fino a Pasqua, nonostante la stabilità nell'Rt.

Svaniscono le speranze della Lombardia di passare in zona arancione prima della stretta pasquale. Come affermato infatti dal direttore generale del Welfare Giovanni Pavesi nella giornata del 24 marzo, la regione resterà in zona rossa fino a Pasqua. Nonostante la stabilità nell’indice Rt infatti, la preoccupazione maggiore in questo momento è per la pressione dei ricoveri sugli ospedali del territorio, che attualmente registrano 836 posti letto di terapia intensiva occupati e 7.165 pazienti ricoverati nei reparti ordinari.

Soltanto 24 giorni fa i ricoveri nei reparti di terapia intensiva erano il 50% di quelli odierni.

Pasqua, la Lombardia resterà in zona rossa

Nell’annunciare la permanenza della regione in zona rossa, il direttore generale Pavesi ha dichiarato: “Siamo in zona rossa fino a Pasqua, in questo momento abbiamo una stabilità dell’Rt e non abbiamo elementi per poter dire che torniamo indietro”. In concomitanza con il periodo pasquale inoltre, scatterà la zona rossa nazionale disposta dal governo tramite Dpcm per le giornate del 3,4 e 5 aprile.

Le dichiarazioni di Pavesi sono arrivate a seguito di una domanda posta dal consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta, il quale successivamente ha aggiunto: “Ho chiesto informazioni circa il cambio di colore, ma ad oggi i dati non danno certezze sebbene l’Rt si sia stabilizzato. Il Dottor Pavesi ha confermato che saremo zona rossa fin dopo Pasqua”.

Lo stesso Carretta tende però a non escludere possibili variazioni dell’ultimo minuto: “Credo che se i dati lo permettano, il passaggio in zona arancione sarebbe possibile e quindi, come già accaduto in passato, mi aspetto che i fatti possano smentire le parole che arrivano dalla Regione”. Non resta che attendere dunque i dati del prossimo monitoraggio dell’Iss, anche se ormai è praticamente certo il mantenimento della zona rossa in Lombardia.