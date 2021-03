Partiti i vaccini per i minorenni nella Repubblica di San Marino

Nella campagna di vaccinazione al covid-19 già la Repubblica di San Marino si era distinta per aver usato anche il vaccino di Sputnik. Ora può vantare un altro primato.

San Marino all’avanguardia sui vaccini

Dopo essere stati i primi a somministrare il vaccino Sputnik V, nella Repubblica di San Marino c’è un altro primato: si vaccinano anche i minorenni, seguendo le raccomandazioni dell’Ema.

Purtroppo invece in Europa la campagna vaccinale procede a rilento.

A San Marino, invece, sono iniziate le somministrazioni dei vaccini Pfizer anche ai minorenni over 16: i residenti nella Repubblica di San Marino sono circa 700. E poi a San Marino potranno prenotarsi per il vaccino contro il coronavirus anche gli over 60 residenti.

La seconda dose per molte categorie

Per molte categorie si è già al punto della somministrazione della seconda dose del vaccino, come per il personale sanitario, le forze dell’ordine e il personale scolastico.

Così San Marino detiene un record di vaccinati: sono un migliaio le prime dosi di Pfizer già somministrate, poi 7500 prime dosi di Sputnik già usate e altre 18.500 dosi di vaccino russo in arrivo a breve.

Nonostante la dose massiccia di vaccinati, però, i numeri di residenti positivi al covid non accennano a calare… Infatti nelle ultime 24 ore, su 33.000 residenti, si sono trovati altri 48 temponi positivi e non sono pochi nemmeno i ricoveri in terapia intensiva.

Non si può abbassare la guardia. Sergio Rabini, il direttore dell’Istituto di sicurezza e sanità sociale, ha commentato: “Bisognerà continuare a rispettare le regole anticontagio anche se vaccinati, perchè l’immunizzazione arriva a 40 giorni dalla prima dose” e considerando che gli abitanti di San Marino si stanno vaccinando solo da un mese a questa parte, non ci si deve rilassare troppo. Così il rispetto delle norme anti contagio è essenziale in tutta Italia.