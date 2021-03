Macabro avvistamento nel Canale della Giudecca. Sono partite subito le indagini della Procura.

Polizia e vigili del fuoco sono accorsi questa mattina, 24 marzo 2021, poco prima delle 8:00, per un il recupero di un cadavere nella laguna veneziana. Il corpo da solo è venuto a galla dal fondo ed è stato immediatamente notato da alcuni passanti.

Quest’ultimi hanno segnalato l’accaduto alla Polizia. Il cadavere stava galleggiando precisamente altezza della biblioteca universitaria.

Cadavere riemerso nella laguna veneziana

Appare chiaro che sulla faccenda da parte della Polizia c’è il più totale riserbo, visto che niente altro è stato diffuso in merito a ciò che potrebbe essere stato scoperto nelle ultime ore di indagini effettuate. Del corpo riemerso non si conosce neanche l’identità. Ovviamente il cadavere sarà sottoposto a più esami con l’obiettivo di conoscere almeno le cause del decesso oppure il momento preciso della morte.

E affinchè si possano avere quanto prima delle risposte, nessuna pista è stata al momento esclusa. Basti pensare che i passanti che hanno avvistato il cadavere sono gli unici testimoni di questa agghiacciante vicenda.