"Andate via, ci sono dei bambini, non baciatevi davanti a loro".

Si amano Valentina e Aurora, 20enni fidanzate tra loro. Avevano deciso di passare un pò di tempo nel parco, per prendere una boccata d’aria. Ma un uomo improvvisamente le ha aggredite verbalmente perchè si stavano baciando in pubblico: “Ci sono dei bambini.

Non sta bene baciarsi femmina con femmina“. L’accaduto si è svolto in un parco di Voghera, in provincia di Pavia, sabato scorso, 20 marzo.

Rimprovera due ragazze perchè si stavano baciando nel parco davanti ai bambini

La scena è stata ripresa da una delle due ragazze, che ha deciso poi di rendere pubblico il video sul suo profilo Tik Tok. Ovviamente in poco tempo il video è diventato virale, facendo il giro del web: basti pensare che ha raggiunto più di 120mila visualizzazioni.

In verità all’affermazione dell’uomo che accusale due ragazze di baciarsi davanti a dei bimbi, una delle due ha prontamente risposto se lui non avesse mai baciato una donna davanti ai suoi stessi figli. La risposta è stata peggiore della prima affermazione riportata all’inizio: “Sì, certo, ma una femmina che bacia un’altra femmina non è una cosa che sta bene“.

In aggiunta la donna che era in compagnia dell’uomo ha pure chiesto alle ragazze di non filmare perchè i bimbi stavano giocando.

Comunque, moltissime le persone che hanno espresso la loro vicinanza a Valentina e Aurora, le quali concludono il video sottolineando giustamente che: “Questo è ciò che accade ancora nel 2021 perché due ragazze si scambiano un bacio a stampo“.