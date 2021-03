Figliuolo invia una task force in Molise e Basilicata per supportare le strutture locali.

L’Italia vuole accelerare la sua campagna di vaccinazione contro il covid e per questo ha previsto che a sostegno delle Regioni più in difficoltà venga fornito personale della Protezione Civile e specializzato. È in tale ottica che si è mosso il commissario per l’emergenza, il generale Francesco Figliuolo che ha inviato in Molise e Basilicata una task force che avrà il compito di supportare le strutture già operative nella campagna locale di vaccinazione.

Stando a quanto riferito dai Rainews, i gruppi d’emergenza saranno composti da un medico e da due infermieri che saranno impegnati in particolar modo nelle vaccinazioni dei paesi più isolati delle due Regioni.

Figliuolo, task force in Molise e Basilicata

Il piano annunciato nei giorni scorsi dal generale Figliuolo sembra dunque essere entrato nel vivo. Ricordiamo che questo prevede un maggiore coinvolgimento delle Regioni le quali dovranno però cominciare a muoversi in maniera decisamente più coordinata per garantire un equo trattamento vaccinale a tutti i cittadini italiani.

L’obiettivo dichiarato del governo è quello di arrivare a 500mila vaccinazione al giorno entro aprile e per farlo sono pronte forze della Difesa e della Protezione Civile a sostegno delle Regioni. Sarà compito di quest’ultime quello di facilitare la distribuzione e la somministrazione delle fiale, andando a segnalare anche le difficoltà venutesi a creare ad esempio con zone isolate o mal collegate con il centro vaccinale. Un struttura dunque estremamente capillare, che possa portare l’Italia in sicurezza nel più breve tempo possibile.