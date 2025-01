Crosetto a Kiev in visita ufficiale, omaggio ai caduti forze difesa

Crosetto a Kiev in visita ufficiale, omaggio ai caduti forze difesa

Roma, 16 gen. (askanews) – Il Ministro della Difesa Guido Crosetto è arrivato a Kiev per una visita ufficiale in Ucraina, nel corso della quale effettuerà una serie di incontri istituzionali. In primis Crosetto ha reso omaggio ai Caduti delle Forze di difesa ucraine.