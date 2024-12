Roma, 11 dic. (askanews) – Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in rappresentanza del Governo, ha accompagnato l’11 dicembre in mattinata i Reali di Spagna, le Loro Maestà il Re Felipe VI e la Regina Letizia, in visita di Stato in Italia, all’Altare della Patria.

Il Re di Spagna ha passato in rassegna un reparto interforze schierato in Piazza Venezia e poi, sempre accompagnato dal Ministro Crosetto, ha deposto unitamente alla Regina una corona di alloro al Sacello del Milite Ignoto.