Crosetto: atti ostili potrebbero costituire crimini di guerra

Milano, 10 ott. (askanews) – “Gli atti ostili compiuti potrebbero costituire crimini di guerra”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto in una conferenza stampa dalla sala stampa di Palazzo Chigi, a Roma in merito a quanto accaduto alla missione Unifil in Libano. Sicuramente “violazioni non giustificate”, ha aggiunto Crosetto che ha anche comunicato di aver “espresso un fortissimo disappunto” al ministro della Difesa israeliano gallant e all’ambasciatore israeliano.