Crosetto con la Amerigo Vespucci ad Abu Dhabi: "Legame fra nostri Paesi"

Abu Dhabi, 30 dic. (askanews) – Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’ambito della visita ufficiale negli Emirati Arabi Uniti in occasione del tour mondiale della Nave scuola Vespucci, ha avuto una serie di incontri istituzionali ad Abu Dhabi, volti a consolidare la collaborazione tra Italia e gli Emirati Arabi Uniti.

Crosetto ha ricevuto a bordo di Nave Vespucci Sua Altezza Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ministro della Difesa e vice primo Ministro Emiratino, suggellando le eccellenti relazioni bilaterali tra i due Paesi. “La sua presenza a bordo ha confermato la volontà di rafforzare la collaborazione in ambito difesa e sicurezza e l’importanza di iniziative congiunte per affrontare le sfide globali” ha dichiarato il Ministro Crosetto al termine dell’incontro.

Il colloquio si è focalizzato sull’approfondimento dei rapporti bilaterali e sulle opportunità offerte dalla cooperazione nel settore della difesa, con particolare riguardo al ruolo delle forze armate nella gestione delle crisi in atto.

Il Ministro Crosetto ha incontrato inoltre il Ministro per gli Affari della Difesa, Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei, con il quale ha visitato gli spazi del Villaggio Italia, iniziativa che segue il tour mondiale di Nave Vespucci. “Tra i nostri Paesi, (Italia ed Emirati Arabi Uniti NDR) ha detto il Ministro Crosetto, esiste un profondo legame che può essere ulteriormente rafforzato, collaborando ancor di più in ambito addestrativo e con scambio di esperienze. Nel contesto mediorientale, gli Emirati Arabi Uniti sono attori fondamentali per la stabilità della regione”.

Gli incontri si inseriscono nel contesto delle iniziative legate alla presenza della Nave Amerigo Vespucci ad Abu Dhabi, trentunesima tappa del tour mondiale della nave scuola, e del Villaggio Italia, l’evento internazionale itinerante che promuove le eccellenze italiane in settori chiave come arte, cultura, gastronomia e innovazione.

A margine dei colloqui, tra le attività organizzate presso il Villaggio Italia, si è tenuta l’esibizione del tenore Andrea Bocelli che ha cantato l’inno nazionale ed il brano “Con te partirò”. “Questa nave ha portato in giro per il mondo la cultura, l’arte e la capacità italiana di costruire tutto quello che siamo. Forse è più facile spiegare tutto questo con una canzone. La nostra arte in questi anni ha fatto quello che era difficile fare in altro modo. E Andrea Bocelli ne è stato un interprete straordinario”, ha affermato il Ministro Crosetto.