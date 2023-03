Crosetto: con Tokyo e Londra tecnologia per futuro dell'umanità

Roma, 16 mar. (askanews) – “Nei prossimi tre anni lavorarenno gli ingegneri mettendo assieme le esperienze di tre paesi all’avanguardia industriale del mondo, che non avevano mai cooperato così prima. Abbiamo deciso di condividere tutto quello che sappiamo in alcuni settori fondamentali, come le comunicazioni e il trasporto, l’immagazzinamento e l’elaborazione dei dati. Stiamo parlando non di tecnologia militare ma di tecnologia per il futuro dell’umanità”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto dopo l’incontro avvenuto oggi a Tokyo con il Ministro della Difesa del Giappone, Yasukazu Hamada, e il Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito, Ben Wallace. Al centro dell’incontro, il rafforzamento del partenariato e il programma Global Combat Air Programme (GCAP), il cui Memorandum of Cooperation (MoC) tra i tre Paesi è stato firmato lo scorso 16 dicembre.