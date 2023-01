Home > Askanews > Crosetto: decreto aiuti Ucraina arriva nelle prossime settimane Crosetto: decreto aiuti Ucraina arriva nelle prossime settimane

Palermo, 24 gen. (askanews) – Riguardo all’invio di nuovi aiuti all’Ucraina “non è stato scritto ancora nessun decreto, probabilmente sarà scritto nelle prossime settimane, per adesso con i Paesi con cui abbiamo deciso di aiutare Ucraina stiamo valutando cosa serve di più, non solo armi ma aiuti di ogni tipo”, come “generatori e tende”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto oggi a Palermo.

Palermo, 24 gen. (askanews) - Riguardo all'invio di nuovi aiuti all'Ucraina "non è stato scritto ancora nessun decreto, probabilmente sarà scritto nelle prossime settimane, per adesso con i Paesi con cui abbiamo deciso di aiutare Ucraina stiamo valutando cosa serve di più, non solo armi ma aiut...