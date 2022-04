Crosetto: Difesa europea? Il problema principale è burocratico

Roma, 22 apr. (askanews) – “Per una Difesa europea il problema principale è burocratico, bisogna pensare di mettere insieme 27 burocrazie militari stratificate in gradi, insieme e in poco tempo, è una cosa lunga; poi il concetto di Difesa è diverso a seconda della nazione in cui se ne parla, in Francia ha un significato e in Germania un altro completamente diverso. Le forze armate francesi sono simili a quelle degli Usa, quelle tedesche invece sono una protezione civile un po’ più armata”.

Lo ha detto Guido Crosetto, presidente dell’Aiad, a margine dell’incontro “Verso un’Unione per la difesa” al Tempio di Adriano a Roma.