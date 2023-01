Crosetto: "Difesa versante Sud fondamentale per sicurezza Italia"

Roma, 25 gen. (askanews) – “Certamente il versante Sud è fondamentale e noi siamo riusciti a farlo rientrare nel concetto strategico della Nato con forza. Nel momento in cui parliamo esclusivamente del fianco Est, siamo impegnati nel fianco Est, noi abbiamo posto con forza il problema del fianco Sud, cioé del Mediterraneo allargato, in una visione in continuità con i governi che ci hanno preceduto, perché è fondamentale per l’Italia la sicurezza del Mediterraneo e del Mediterraneo allargato, cioé di tutta la parte dell’Africa e del Sahel.

Lo abbiamo posto e stiamo dedicando energie”: lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso delle risposte alle domande poste nell’audizione alle commissioni riunite IV Difesa Camera e 3 Affari esteri e Difesa Senato.