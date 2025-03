Crosetto: Germania fa suoi interessi, non ha bisogno di Von der Leyen

Roma, 29 mar. (askanews) – “Penso che von der Leyen stia facendo gli interessi dell’Europa, la Germania se li fa da sola, non penso che abbia bisogno della von der Leyen. La Germania ha cambiato la propria costituzione in due giorni e farà investimenti di difesa molto rilevanti, ha il vantaggio di non avere un debito pubblico come il nostro”. Così Guido Crosetto, ministro della Difesa, lasciando il congresso di Azione a Roma, a proposito delle parole di Salvini secondo cui von der Leyen sulla difesa europea starebbe facendo gli interessi della Germania.