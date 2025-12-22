Crosetto in Libano: militari italiani eccellenza riconosciuta

Beirut, 22 dic. (askanews) – “E’ un onore portare il ringraziamento mio personale e del Governo, nonché l’ideale abbraccio di tutti gli italiani, ai nostri militari che trascorreranno questi giorni di festa lontano dai loro cari, al servizio del Paese” così il Ministro della Difesa Guido Crosetto in visita ufficiale in Libano per incontrare i militari italiani ed effettuare una serie di incontri istituzionali.

Il dispiegamento operativo del dispositivo militare nell’area del Libano e del Mediterraneo orientale è un’iniziativa volta a contribuire alla realizzazione di un ambiente sicuro e alla stabilizzazione dell’area, incrementando le capacità delle forze e delle istituzioni locali e rafforzando il ruolo e la percezione dellitalia quale partner privilegiato. Personale italiano opera sia nell’ambito di iniziative basate su accordi di tipo bilaterale, sia di iniziative istituite sotto l’egida di Organizzazioni Internazionali.

Cosa sarebbe accaduto se non ci fossimo stati? si è chiesto il ministro durante un suo intervento. Se non ci fosse stata la presenza di contingenti da tutto il mondo. Se l’Italia non avesse scelto, ancora una volta, di esserci. E di farlo con i suoi militari: un’eccellenza riconosciuta. Non solo per capacità operative, ma qualcosa di più profondo: “un approccio che nasce dalla nostra cultura, fondato sul rispetto, sull’ascolto, sul dialogo. È questo che rende i militari italiani rispettati e richiesti dalla comunità internazionale” ha detto.