Crosetto incontra omologo portoghese, firmata "Lettera di Intenti"

Lisbona, 26 nov. (askanews) – “Costruttivo e cordiale” l’incontro con l’omologo portoghese e “amico, Nuno Melo” per il ministro della Difesa Guido Crosetto in occasione della visita ufficiale in Portogallo. Al centro del colloquio il rafforzamento della cooperazione nel settore della Difesa e dell’industria della difesa, con particolare attenzione ai comparti elettronico, navale, aeronautico e spaziale, “ambiti che possono generare ricadute significative e positive per la crescita delle nostre economie” scrive il ministro.

Il percorso ideale inizia oggi con la firma di una “Lettera di Intenti” che “rappresenta una visione per il futuro, basata su scambio di esperienze in molteplici settori e reciproci vantaggi per i nostri Paesi”, spiega.

Italia e Portogallo sono tra i Paesi europei che vantano i rapporti più solidi con l’Africa, e dispongono inoltre di una relazione privilegiata con il Sud America. Anche per questo, un’unione di intenti e una cooperazione strutturata possono aprire opportunità ulteriori e permettere di affacciarsi insieme a nuovi mercati. Condivisa inoltre la volontà di promuovere iniziative congiunte, anche in ambito Ue e Nato, nelle aree di reciproco interesse, con un focus specifico sull’Africa.