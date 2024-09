Crosetto: "Le Frecce Tricolori sono un orgoglio nazionale"

Istrana (Treviso), 12 set. (askanews) – “L’Italia rappresenta nel mondo una delle espressioni più avanzate di tecnologia, e all’interno dei tanti settori quello dell’Aeronautica è uno di quelli in cui siamo più avanzati con Leonardo, così come nella Marina con Fincantieri. Io ricordo che addestrammo in Italia i primi piloti Usa e da allora abbiamo proseguito la nostra qualità in questo settore che è militare ma porta le sue innovazioni anche nel settore civile per cui dà lavoro a decine di migliaia di persone oltre che a proteggerci; questo è un esempio di orgoglio che poggia sulle spalle e sulle teste di centinaia di migliaia di italiani che ci hanno preceduto ma oggi siamo qui per dire che la tradizione continua, quella della nostra tecnologia e anche del il bello, rappresentato oggi dal tocco di Pininfarina”.

Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della cerimonia, nella base del 51esimo stormo dell’Aeronautica militare a Istrana (Treviso), per il rientro delle Frecce Tricolori dal North America Tour di due mesi negli Usa e in Canada. È stata anche presentata la nuova livrea di Pininfarina. “L’orgoglio per le Frecce Tricolori è uno di quegli orgogli nazionali, come quello per la Nazionale di calcio, che per fortuna unisce e non divide e noi avremo sempre più bisogno in futuro di elementi che uniscono perché sono troppi quelli che ci dividono” ha concluso Crosetto.